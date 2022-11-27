Киллиан Мерфи отобрал у Джейсона Стэйтема роль в «Острых козырьках» с помощью трех слов

В этом году на экраны вышел шестой и заключительный сезон сериала «Острые козырьки». Сейчас, спустя 9 лет после выхода первой серии проекта, уже сложно представить кого-то, кроме Киллиана Мерфи, в главной роли Томаса Шелби. Однако шоураннер Стивен Найт видел в этом герое совсем другого актера.

Во время проб он встретился в Лос-Анджелесе с Киллианом Мерфи и Джейсоном Стэйтемом. Беседа с последним убедила Найта, что он идеальный кандидат на роль. Британец Стэйтем выглядел одновременно стильно и внушительно, даже угрожающе. Во время собеседования с Мерфи шоураннер честно сказал актеру, что склоняется к выбору Джейсона. Уже после встречи на телефон Найта пришло смс-сообщение от Киллиана.

«Помни, я актер», — значилось в нем.

Таким образом Мерфи пытался убедить шоураннера, что в кадре он может мастерски перевоплотиться и соответствовать всем возложенным ожиданиям. Найт рискнул и не пожалел об этом: выбор Киллиана на роль он считал своим самым удачным кастингом.