Канделаки ликует: Собчак при всех ткнули носом в грязь

Напряженные отношения между Ксенией Собчак и Тиной Канделаки давно не секрет для их коллег из шоу-бизнеса. Ксения никогда не упускает возможности пройтись в соцсетях по вешнему виду «заклятой» подруги, ее журналистскому таланту и принципам ведения блогов. Тина чаще всего игнорирует выпады Собчак, но порой все-таки живо на них реагирует, недоумевая, чем же она заслужила столь повышенное внимание.

По мнению блогера Ксении Мерц, постоянные критические замечания Ксении в сторону Канделаки вызваны банальной завистью. Мерц считает, что журналистка следит за успехами Тины, сравнивая их со своими заслугами. И пока счет не в пользу Собчак. За последние пару лет Канделаки сделала головокружительную карьеру и сейчас не только занимает важные посты в «Газпром-медиа», но и возглавляет один из популярных телеканалов. Ксения же занялась развитием канала в YouTube. Как добавила блогер, Канделаки умеет импровизировать в беседах и интервью, как профессиональный журналист. А вот Собчак пользуется услугами команды редакторов, которые прописывают ей нужные вопросы.