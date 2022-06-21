Как сегодня живет фигуристка, которую предал муж Заворотнюк?

Мария Аниканова могла бы стать настоящей королевой льда и завоевать множество престижных наград, все располагало к этому с самого детства. Ее бабушка и дедушка были конькобежцами, мама и тетя – фигуристками, а папа – врачом спортивной сборной СССР и России. Однако предательство близкого человека перечеркнуло все ее стремления и мечты.

Петр Чернышев, партнер Аникановой, буквально накануне важных соревнований, к которым пара готовилась несколько месяцев, объявил о переезде в США. Для Марии это был без преувеличения удар под дых. В одночасье ее спортивная карьера разрушилась как карточный домик, из-за поступка партнера, который она посчитала предательством. Вероятно, в какой-то момент фигуристка все же смирилась, решила воспринять это как знак и решила поискать свое призвание в другой области.

«Как с цепи сорвалась»: Роднина устроила публичную порку Загитовой

Как раз в тот момент легендарный режиссер Сергей Соловьев предложил 18-летней Аникановой роль в своем фильме «Дом под звездным небом». Дебют в кино оказался весьма удачным, у Марии не осталось сомнений, что она хочет посвятить свою жизнь театру и съемкам. Так и случилось, после окончания Щукинского училища бывшая спортсменка стала блистать на сцене театра «Современник», а также запомнилась зрителям по ролям в популярных сериалах «Две судьбы 2» и «Нюхач».