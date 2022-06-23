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«Как с цепи сорвалась»: Роднина устроила публичную порку Загитовой

23 июня 2022 07:43
«Как с цепи сорвалась»: Роднина устроила публичную порку Загитовой

Звезда советского спорта не в восторге от молодых фигуристок.

72-летняя Ирина Роднина всю жизнь была верна одному виду спорта, она трижды побеждала на Олимпиадах и десять раз становилась чемпионкой мира по фигурному катанию. Поэтому ей совершенно непонятно, почему талантливые спортсмены так быстро теряют интерес к тому, что у них получается лучше всего.

В частности, Роднина не поддержала желание Алины Загитовой попробовать себя в профессиональном боксе. Как известно, 20-летняя фигуристка еще весной увлеклась новой для себя спортивной дисциплиной, и уже сейчас готова выйти на ринг.

«Не знают, чем заняться, они как с цепи сорвались», – цитирует Роднину «РБК Спорт».

Она добавила, что не только Загитова удивляет странным поведением. Вероятно, речь шла об Евгении Медведевой, обладательница серебряной медали на Зимних Олимпийских Игр в Пхенчхане, снялась в откровенной фотосессии для журнала Maxim. А недавно в одном из ночных клубов похвасталась, чему научилась на уроках стрип-пластики, повергнув в смущение фанатов.

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К слову, Ирина Константиновна уверена, что подобные эпатажные поступки Загитовой и Медведевой говорят о том, что они попросту не наигрались в детстве.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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