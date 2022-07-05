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Из секонд-хендов не вылезает: чеченский сын Орбакайте огорошил признанием

5 июля 2022 12:55
Из секонд-хендов не вылезает: чеченский сын Орбакайте огорошил признанием

Пользователи Сети не смогли скрыть свое удивление.

Дени Байсаров взбудоражил поклонников и рассказал о своей любви к секонд-хендам. Подробностями ситуации он поделился в личном Telegram-канале.

Вот уже несколько недель наследник Кристины Орбакайте путешествует по Франции, где, как оказалось, наслаждается не только гастрономией и красивыми видами. Звезда социальных сетей решил, что ему необходимо обновить в Париже свой гардероб, но отправился парень не в брендовые магазины, а в винтажные лавки. Об этом он и рассказал во всех подробностях в своих блогах.

Из секонд-хендов не вылезает: чеченский сын Орбакайте огорошил признанием

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Пользователи Сети двояко отнеслись к неожиданному признанию Дени. Одни поклонники похвалили его за вдумчивое отношение к покупкам, а другие же — осудили, отметив, что не ожидали от внука Примадонны такого выбора магазинов и любви к чужим вещам.

«Это что, все ношеное? Мда», — не скрывают своих эмоций подписчики.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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