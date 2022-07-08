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Помните Ксюшу из «Моей прекрасной няни»? Гляньте, что с ней стало

8 июля 2022 08:33
Помните Ксюшу из «Моей прекрасной няни»? Гляньте, что с ней стало

От милой девочки ничего не осталось.

Ирина Андреева была самым младшим членом актерского состава «Моей прекрасной няни» и покорила зрителей детской непосредственностью и миловидной внешностью.

Несмотря на оглушительный успех сериала, она не стала развивать актерскую карьеру и дистанцировалась от шоу-бизнеса. Теперь поклонники шоу могут наблюдать за жизнью бывшей звездочки лишь в социальных сетях.

Правда, узнать в 28-летней Андреевой маленькую Ксюшу Шаталину по силам не каждому зрителю. За десять лет артистка изменилась до неузнаваемости, о чем пораженные пользователи Сети не смогли промолчать.

«Я в шоке от того, как сейчас выглядит Ксюша», «Эта девочка выглядит старше няни Вики», «28 лет Ирине… Аж поплохело! Выглядит мадам на все добрые и ухоженные 35!» — высказались комментаторы.

Помните Ксюшу из «Моей прекрасной няни»? Гляньте, что с ней стало

Вот как Жанна Агузарова выглядит без дикого грима и сумасшедших костюмов

На ее фоне, по мнению критиков, Анастасия Заворотнюк в свои 33 года на момент съемок сериала смотрелась куда моложе и свежее, несмотря на обилие косметики и грима в кадре.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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