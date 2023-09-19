«Испугался»: Долина выкинула на чужом концерте такое, что у всех округлились глаза

Лариса Долина отличается потрясающим трудолюбием. Певица готова впахивать не только на своих концертах. Устроить шоу на чужом выступлении для нее сущий пустяк.

Жертвой выходок знаменитости стал ее молодой коллега по цеху — Ваня Чебанов. Звезда шоу «Голос» перепугался не на шутку: он был не готов к тому, что выкинула народная артистка.

Без предупреждения Лариса Александровна вышла на сцену, где зажигал музыкант, и начала исполнять свой хит «Погода в доме». Звезды дали новую жизнь старой песне, записав другую версию. Тем не менее для Чебанова неожиданное появление Долиной стало шоком. Он мечтал спеть дуэтом с любимицей публики, но, когда этот момент настал, растерялся. Удивились и зрители.