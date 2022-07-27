«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием

Юлия Высоцкая рассказала о своих проблемах со здоровьем. Как оказалось, телеведущая не может наладить свое питание.

По словам знаменитости, долгое время она не могла понять, как заставить свой организм худеть. Якобы советы диетологов, связанные с уменьшением калорий и приемов пищи, не были эффективными для нее. В итоге Высоцкая перепробовала десятки специалистов и методов диагностики, пока не разобралась в проблеме. Как оказалось, ее организм пытается сохранять жировую прослойку при дефиците питания, а не наоборот.

«Организм загнан в условия, когда он изо всех сил экономит эту небольшую жировую прослойку. Хватается, так сказать, за соломинку», — рассказывает телеведущая в своем Telegram-канале.

Артистка призналась, что подобное откровение поможет ей наладить собственное питание. Дело в том, что супруга Андрея Кончаловского намерена продолжать худеть, чтобы нормализовать все необходимые процессы своего тела и знать особенности его работы.