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Готов сместить турецких звезд с пьедестала: Билан проговорился о планах на будущее

28 июля 2022 19:25
Готов сместить турецких звезд с пьедестала: Билан проговорился о планах на будущее

Музыкант готов к творческим свершениям.

Дима Билан признался, что собирается сняться в сериале. Как оказалось, артист рассматривает даже международные проекты.

Прославленный певец давно считается одной из главных звезд российской эстрады. Однако, как признался недавно сам Билан, он не намерен останавливаться лишь на этих достижениях. В планах знаменитости покорить и телевидение. Отвечая на вопрос поклонника, не думал ли он когда-нибудь принять участие в съемках российского или турецкого сериала, Билан признался, что уже согласился на такую возможность.

«Есть такое в планах», — рассказывает певец в своем блоге.

При этом музыкант предпочел не делиться подробностями. Отметим, что проект окажется далеко не первым в фильмографии знаменитости. Ранее Билан уже принимал участие в кинолентах «Жги!», «Клуб», «Герой» и «Театр абсурда», а в последних даже исполнил главные роли.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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