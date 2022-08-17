Готов дурить старушек: овдовевший Шаляпин выступил с заявлением

Накануне 38-летний Прохор Шаляпин предстал перед подписчиками в необычном образе. Он позировал на снимках в строгом костюме «тройке» в бежевых тонах, а на его лице можно было заметить пышные усы. Перемены во внешности привели к тому, что Прохор стал выглядеть куда старше своих лет.

Оказалось, что на такие меры Шаляпин пошел не по собственной воле — усы, как и наряд, полагались ему на съемках сериала, в котором его пригласили поучаствовать. Причем роль Прохору в проекте с названием «Месть за Лупиту» досталась довольно специфическая: он играет юриста с неоднозначной репутацией.

«По сюжету адвокат дурит бабушек», — похвастался в Telegram-канале певец.

А его фолловеры припомнили, что подобной славой обладает сам артист в обычной жизни. Все скандальные романы Прохора были с женщинами старше его. Несколько лет назад он женился на успешной бизнесвумен Ларисе Копенкиной, их разница в возрасте составила более 20 лет. А в прошлом году Шаляпин пошел под венец с 42-летней миллионершей из Канады Татьяной Дэвис. Она скончалась от последствий коронавируса спустя несколько недель после церемонии.