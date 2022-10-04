Филипп всей душой ненавидит: в кого влюбился отец Киркорова после смерти первой жены

Мама Филиппа Киркорова Виктория умерла в 1994 году. Его отец, Бедрос Киркоров, тяжело переживал утрату – был в трауре и долгое время вел закрытый образ жизни.

Но еще в 1992 году Бедрос встретил Людмилу Смирнову, председательницу колхоза. Тогда дальше простого общения дело не зашло, но позже судьба свела их снова. Людмила стала той, кто смог залечить душевные раны Бедроса Киркорова.

Филипп воспринял новую супругу отца в штыки – он считал, что Бедрос предал память покойный жены, сочетавшись браком с искательницей легких денег.

Но Филипп смягчился, когда у отца и его супруги родилась дочь Ксения. Но счастье было недолгим – едва появившись на свет, девочка ушла из жизни. Даже спустя много лет пара так и не смогла оправиться от трагедии. Спасением для Людмила была лишь ее работа в институте.

Сегодня супруги живут в разных городах. Бедрос Киркоров воспитывает внуков в Москве, а его жена занимается карьерой в Великом Новгороде. Знакомые говорят, что фактически их брак уже распался.