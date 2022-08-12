Фаворитка Крутого впервые заговорила о секрете своей популярности: «Идти по головам»

Диана Анкудинова, несмотря на свою молодость, давно зарекомендовала себя как одна из самых перспективных артисток страны. К 19 годам певица завоевала армию поклонников по всей стране, и помогли ей в этом далеко не только природное обаяние и талант. Как оказалось, за милой внешностью исполнительницы скрывается характер бойца.

Как рассказала Анкудинова порталу Blitz.plus , она готова на многое ради достижения своих целей. В том числе артистка не побоится и обогнать своих коллег, добиваясь желаемого результата.

«Есть выражение — идти по головам. Это жестко звучит, и я никого не призываю так делать. Но одно могу сказать точно: порой необходимо быть понаглее», — признается певица.

При этом собеседница издания не скрывает, что подобному отношению к жизни ее научила собственная мать. С детства Диана слышала, что не нужно бояться, пытаясь построить карьеру в шоу-бизнесе, поэтому и живет по таким правилам.