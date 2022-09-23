Этот «коммунистический» фильм потряс США и родил унизительный миф в СССР

Во времена золотого века Голливуда «фабрика грез» выдавала на экраны США (а вслед за ними и всего мира) самые разные фильмы, в том числе и такие, которые через полтора-два десятка лет невозможно представить даже снятыми, не то что допущенными до проката.

Например, так случилось с картиной «Гроздья гнева», снятой в 1940 году по одноименному роману Джона Стейнбека. Фильм режиссера Джона Форда сделал исполнителей главных ролей, Генри Фонда и Джейн Дарвелл, обладателями «Оскаров», но и зрители, и критики гораздо больше внимания уделили идеологическому окрасу фильма, который сочли прокоммунистическим.

История борющихся за свои права оклахомских фермеров шокировала американцев тем, что прямо рисовала в фильме государство как спасательный круг для тех, кто пострадал от нечистоплотных и алчных бизнесменов.

Но фильм потряс не только Америку, но и родину коммунизма — Советский Союз. Правда, уже совсем по другой причине. Долгое время был распространен миф о том, что в СССР «Гроздья гнева» показывали не больше чем пару недель, а потом быстро убрали из проката.

Случилось это якобы из-за того, что уж слишком хорошо и вольготно в нем изобразили жизнь простых американских фермеров, которые могут позволить себе автомобиль, большой дом и даже собственное оружие, в то время как «нищим советским колхозникам такое и не снилось».