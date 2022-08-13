«Это же позор!»: Лободу подняли на смех за требование перед концертами
Капризы звезды до добра не довели.
Организаторам концертов не привыкать к разнообразным требованиям звезд, однако некоторые райдеры вызывают у них недоумение. Так Светлана Лобода, по данным СМИ, ждет, что в ее гримерке будут три новых чайника, десять пар носков разного цвета и температура ровно в 24 градуса.
Двум пунктам из трех нашлось объяснение: температурный режим нужен, чтобы не испортился грим, а новая посуда — из-за брезгливости звезды и ее большой команды.
Однако необходимости в носках ответа не нашлось.
«Если она так плохо зарабатывает, что на носки не хватает, это же позор! Трусы еще попроси себе. Там никто в райдере трусы не просит розовые? Было бы смешно», — возмутилась певица Светлана Разина в шоу «10 самых».
Светский репортер Павел Мавриди отметил, что подобные райдеры пишутся с одной лишь целью — подчеркнуть свой звездный статус. По его мнению, Лобода несправедливо поставила себя на один уровень с Мадонной:
«Накидали список продукции из универмага сельпо».