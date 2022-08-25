«Это смертельно»: как звезда «Гарри Поттера» чуть не умер из-за съемок в легендарном кино

Став миллионером практически сразу после выхода первого фильма, Руперт Гринт осознал, что теперь сможет реализовать практически все свои мечты. Так, недолго думая, он потратил часть гонораров на необычную коллекцию транспортных средств.

В нее входил оранжевый Range Rover, розовый фургон с мороженым и судно на воздушной подушке. Как раз управляя последним, Гринт и попал в серьезную аварию, в которой чуть не расстался с жизнью. «Я сильно разбил его, это было смертельно и чуть меня не убило», ― поделился он с изданием Express.

При этом все-таки не стоит винить актера в безрассудности: судном на воздушной подушке, по словам специалистов, действительно сложно управлять ― сам процесс сравнивают с пилотированием вертолетов.