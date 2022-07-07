Едва Волочкову не превзошла: фанаты опешили от поступка Барановской

Юлия Барановская шокировала поклонников, показав как исполняет художественные элементы на дереве. Соответствующим видео телеведущая поделилась в личном Telegram-канале.

Не так давно звезда шоу «Мужское/Женское» опубликовала ролик, сделанный на одном из экзотических курортов. В записи она пытается исполнять акробатические элементы на изящной ветке дерева, но едва не падает с него. В подписи же Барановская иронизирует над своей ловкостью.

«Знаете, думаю стоит организовать мастер-класс про грациозность», — пишет телеведущая.

Пользователи Сети не оставили без внимания запись артистки. В комментариях одни признались, что не ожидали от Барановской такого поведения, а другие вспомнили, как похожим видео ранее поделилась Анастасия Волочкова, которая решила «полетать» на полотнах под потолком, также едва не падая. «Будьте осторожнее, не нужно так рисковать», — пишут подписчики.

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