Дочь Успенской после новой пластики не узнать: вот что она с собой сотворила
Пользователи Сети резко высказались о ее преображении.
Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской, во всем подражает матери. Она тоже стала эстрадной певицей и «подсела» на пластику по примеру родительницы.
Несколько лет назад Плаксина неудачно упала с велосипеда. Татьяна серьезно повредила свое лицо, а также лишилась передних зубов. Дочь Успенской обратилась к специалистам, которые основательно поработали над ее внешностью. Из невзрачной девушки Плаксина превратилась в гламурную диву. Так артистка прописалась в кабинете хирургов и перекроила свое лицо до неузнаваемости. В итоге Татьяна слилась с толпой красоток с надутыми губами, большим бюстом и перетянутым лицом.
«Судя по тому, что мы видим сейчас, у них один пластический хирург, потому что они стали похожи как зеркальное отражение», «Генетика хромает, такая же, как мама», «Люба Успенская номер 2», «Красавицу из нее никакая пластика не сделает... Уж больно она страшненькая от природы», — прокомментировали метаморфозы Плаксиной разочарованные интернет-пользователи.