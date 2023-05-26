Дочь Успенской после новой пластики не узнать: вот что она с собой сотворила

Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской, во всем подражает матери. Она тоже стала эстрадной певицей и «подсела» на пластику по примеру родительницы.

Несколько лет назад Плаксина неудачно упала с велосипеда. Татьяна серьезно повредила свое лицо, а также лишилась передних зубов. Дочь Успенской обратилась к специалистам, которые основательно поработали над ее внешностью. Из невзрачной девушки Плаксина превратилась в гламурную диву. Так артистка прописалась в кабинете хирургов и перекроила свое лицо до неузнаваемости. В итоге Татьяна слилась с толпой красоток с надутыми губами, большим бюстом и перетянутым лицом.