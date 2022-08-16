Девять дней в реанимации: солистка дуэта #2Маши вышла на связь

Певица Маша Шейх выступила с откровенным признанием после страшной трагедии. Солистка дуэта #2Маши опубликовала пост в своих социальных сетях и рассказала фанатам, что получила черепно-мозговую травму, из-за чего девять дней находилась в реанимации.

Звезда отметила, что ей пришлось заново учиться ходить и принимать пищу. При этом подробностями о том, что же именно произошло, исполнительница не поделилась. Вместо певицы это сделал ее официальный представитель Алексей.

По его словам, все случилось во время прогулки по Санкт-Петербургу. Алексей рассказал, что знаменитости неожиданно стало плохо: у нее закружилась голова, после чего она потеряла сознание. Представитель звезды отметил, что изначально ее состояние было крайне тяжелым, поэтому врачи не давали положительных прогнозов.