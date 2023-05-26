Зомби из фильма ужасов: 50-летняя супермодель ошарашила фанатов (фото)

Каннский кинофестиваль 2023 года запомнится надолго, ведь до этого селебрити никогда так массово не промахивались с нарядами. Не стала исключением икона моды и топ-модель Хайди Клум — чувство стиля подвело даже эту немецкую красавицу.

Звезда появилась на фестивале в длинном желтом платье, которое оголяло ее пикантные части тела. Больше всего поразило декольте, съехавшее в область пупка. Видимо, сегодня в моде показывать нижнюю часть груди.

Поклонники Клум были в шоке, увидев этот наряд. Совсем скоро Хайди отметит свое 50-летие, но кажется, что она напрочь забыла о своем возрасте и о рамках приличия.

«Вот и Хайди раздобрела...», «Куда делся вкус Хайди? От нее точно не ожидала такой безвкусицы», «При всем моем уважении, такие платья в возрасте 45+ носить уже не комильфо», «Клум вечно в рваных нарядах как зомби», «Хайди, ну зачем? Какой неудачный наряд», — отреагировали пользователи Сети на выход модели.

В Канны Клум прибыла вместе со своим молодым мужем Томом Каулитцем. Когда-то он был дредастым гитаристом рок-группы Tokio Hotel, в которой солировал его брат-близнец.