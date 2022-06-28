Бузова из 90-х: покойного Шатунова разоблачили

Юра Шатунов не обладал музыкальным талантом. В этом уверен критик Сергей Соседов, прокомментировавший феномен певца.

Впервые на сцену артист вышел в 1986 году. За годы карьеры популярность коллектива только росла, что сделало «Ласковый май» легендарной группой с миллионной армией поклонников, до сих пор собирающей большие концертные залы в России и мире. Однако, как уверен Соседов, успех настиг певца не из-за таланта самого Шатунова, а потому что слушатели нуждались в подобной легкой музыке и другом образе артиста, перед которым не нужно преклоняться и на которого можно не смотреть «снизу вверх».

«Он был, как Бузова современная. Посредственность», — цитирует слова знаменитости портал Teleprogramma.pro.

Также Соседов отметил, что у Шатунова не было яркого голоса, который мог бы стать основой его образа. И за годы карьеры артист так и не смог получить музыкальное образование.

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