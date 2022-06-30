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Россияне ахнут: американцы разглядели нациста в комедии Гайдая

30 июня 2022 08:23
Россияне ахнут: американцы разглядели нациста в комедии Гайдая

Отечественные зрители не придавали внимания образу одного из главных героев - а зря.

Советские фильмы представляют интерес не только для ностальгирующих русскоязычных зрителей, но и иностранцев, которые через них узнают больше об ушедшей эпохе. Часто они понимают не все отсылки и нюансы, но иногда видят то, чего россияне не замечали.

Так, американские блогеры при просмотре картины «Пес Барбос и необычный кросс» немало удивились, когда присмотрелись к образам Труса, Балбеса и Бывалого. Первый показался зрителям болеющим Форрестом Гампом, второй — как и полагается, балагуром, а вот третий вызвал недоумение.

«Посмотрите на его лицо! Черт. У него гитлеровские усы», — поразились блогеры на канале Энтони Американца.

Россияне ахнут: американцы разглядели нациста в комедии Гайдая

Бурную реакцию вызвала и сцена с распитием водки в граненых стаканах. Иностранцы не смогли понять, почему Бывалый употребляет алкоголь, как воду, даже не скривившись. В целом же комедия пришлась американцам по душе, хотя пользователи Сети в комментариях заключили, что они едва ли поняли всю суть, заложенную Гайдаем в ленту.

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Фото: YouTube
Елена Королева
Елена Королева
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