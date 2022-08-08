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«Будет сказка»: взбудораженная Навка заинтриговала простых россиян

8 августа 2022 18:10
«Будет сказка»: взбудораженная Навка заинтриговала простых россиян

Фигуристка продолжает привлекать внимание к своему шоу.

Татьяна Навка заинтересовала поклонников творческими планами. Знаменитость раскрыла подробности своего нового шоу.

В начале августа супруга Дмитрия Пескова представит в Сочи новую постановку «Аленький цветок», в которой примут участие Камила Валиева, Алина Загитова и Никита Кацалапов. Как оказалось, Навка активно готовится к предстоящим концертам и интригует фанатов строящимися декорациями.

«Уже завтра здесь будет сказка», — поделилась с поклонниками фигуристка в соцсетях.

Знаменитость не раскрыла никакие детали шоу, однако показала масштабы конструкции. Судя по короткому видео, Навка подготовила весьма яркое оформление программы, которое точно поразит зрителей.

Отметим, что ранее Навка удивила пользователей сети, заранее объявив скидку на билеты. Как оказалось, несмотря на анонсы, фигуристке не удалось заполнить даже половину зала в премьерный показ, поэтому она и решилась на уменьшение цены.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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