Богатства до добра не довели: куда пропала пенсионерка, выигравшая 506 миллионов

В истории было немало случаев, когда люди совершенно неожиданно становились невероятно богатыми и часто это происходило благодаря участию в лотерее. Однако после этого бывает трудно сохранить ясность ума и грамотно распорядиться полученными средствами.

Тем не менее победительнице «Русского лото» выигравшей 506 миллионов рублей, удалось это сделать. Наталья Власова не стала чахнуть над своим богатством, а решила мудро поступить со своими деньгами. Женщина отдала часть средства на благотворительность, а также помогла семье. Пенсионерка купила дом в своём селе, приобрела несколько машин и погасила кредиты родственников.

Но соседи не оценили такую щедрость. Односельчане стали завидовать Наталье и ее близким. Люди не стеснялись своей злобы и порой даже оскорбляли женщину. Из-за этого победительница лотереи замкнулась и стала меньше общаться с местными жителями, просвещая все свободное время своей семье.