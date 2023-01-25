Беда всех женщин обошла гражданок СССР стороной: как так получилось

Сегодня чуть ли не каждая женщина страдает от целлюлита. Для борьбы с ним придумано множество способов — от масок и кремов до разного рода косметологических процедур. Между тем оказалось, что эта беда минула гражданок СССР: те ничего не слышали о таком понятии, как апельсиновая корка.

Этому нашлось несколько объяснений. Женщины в Советском Союзе также страдали от лишнего веса, но в те годы не было принято ни оголяться, ни придавать внешнему виду слишком большое значение. По этой причине даже те, у кого целлюлит все-таки был, даже не догадывались об этом.

Есть и другой не менее значимый фактор, о котором рассказал инструктор по лечебной физкультуре Иван Паршин. В беседе с порталом Wday специалист уточнил, что целлюлит есть только у женщин, поскольку его возникновению способствует женский гормон эстроген. Как оказалось, сегодня у представительниц прекрасного пола уровень этого гормона гораздо выше, нежели чем у их мам или же бабушек. Всему виной — лечение гормонами, которым дамы начали злоупотреблять после распада СССР.