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Астрологи рассказали, от каких знаков зодиака удача отвернется в июле 2022

3 июля 2022 17:00
Астрологи рассказали, от каких знаков зодиака удача отвернется в июле 2022

Этим трем знакам следует приготовиться к трудностям и конфликтам.

К сожалению, хотим мы того или нет, но периодически в жизни каждого человека наступает черная полоса. Астрологи считают, что подготовиться к сложностям можно, если прислушиваться к советам звезд. Всезнающие небесные светила помогут если не предотвратить неприятные события, то минимизировать ущерб, причиненный ими. Рассказываем, какие три знака зодиака в июле 2022 года окажутся самыми невезучими и смогут ли они хоть как-то повлиять на ситуацию.

Рак

Представители водного знака очень ценят свою профессиональную и личную репутацию. Однако, как сообщают астрологи, в середине лета их реноме окажется под угрозой, и чувствительные Раки воспримут ситуацию крайне болезненно. Вполне вероятно, что возникшие проблемы скажутся на отношениях представителей знака с близкими людьми, особенно со вторыми половинками.

Если Раки по какой-то причине скрывают от партнера какую-то информацию (например, тайное общение с бывшим), лучше опередить события и рассказать о ней сейчас.

По крайней мере, будет лучше, если избранник узнает неприятный факт от них самих, а не от посторонних людей.

Стрелец

Огненные знаки зодиака легко вспыхивают в конфликтных ситуациях, и, как правило, так же легко и быстро остывают. Однако астрологи предупреждают Стрельцов о том, что любые конфликты, возникшие в июле 2022 года, могут иметь довольно серьезные и неприятные последствия. Импульсивность уроженцев этого знака может сыграть с ними злую шутку и привести к осложнению отношений с друзьями и любимыми, а при самом худшем варианте развития событий – к разрыву.

Астрологи советуют Стрельцам следить за своими словами и не совершать необдуманных поступках, в которых впоследствии можно горько раскаяться.

Козерог

Как правило, у бережливых и практичных Козерогов не возникает проблем с деньгами. Тем неожиданней будет ситуация, о которой уроженцев земного знака предупреждают небесные светила. В стремлении сберечь свои средства Козероги могут стать жертвой мошенников, поэтому любые инвестиции рекомендуется отложить на более благоприятный период.

Кроме того, сложности могут возникнуть и в личной жизни Козерогов. Представителям знака следует быть мягче и доверительнее в отношениях со своей второй половинкой.

Из-за своей замкнутости Козерог может упустить из своей жизни человека, который действительно заинтересован в нем и в продолжительных отношениях.

Елена Королева
Елена Королева
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