92-летнего Ивана Краско вывели на чистую воду: сетует на нищету не просто так

Иван Краско ранее заявил, что в своем почтенном возрасте не собирается покидать сцену. Артист сослался на то, что недоволен размером своей пенсии, которой едва хватает на нужды его двоих детей. По словам знаменитости, ему еще только предстоит поставить сыновей Ивана и Федора на ноги. Оказалось же, что это далеко не единственная причина для жалоб актера.

Директор артиста Вячеслав Смородинов подчеркнул, что Краско сетует на нищету не просто так. Выяснилось, что ему не хватает денег не только на прихоти наследников, но и на уколы, необходимые для поддержания зрения.

«Один такой укол стоит 30 тысяч», — приводит слова Смородинова Telegram-канал «Звездная пыль».

Кроме того, директор Краско отметил, что ставить инъекции необходимо как минимум один раз в месяц. В противном случае актер может и вовсе лишиться зрения.

Впрочем, новость об этом не уберегла артиста от травли. Интернет-пользователи быстро вывели его на чистую воду, объяснив, почему на самом деле актер остался без денег.