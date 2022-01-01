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Что посмотреть в сентябре?

Ну вот и осень, друзья! Но даже самые дождливые и пасмурные дни не испортят настроение истинным киноманам!

С 31 августа в кино - «Гоголь. Начало», мистическая драма о русском писателе, который отправляется расследовать таинственное происшествие в село Диканька.

7 сентября в прокат выходит экранизация Стивена Кинга «Оно», детям из американского городка предстоит столкнуться с древним злом в обличье клоуна.

С 7 сентября не пропустите криминальную комедию «Удача Логана», в главной роли Джеймс Бонд - Дэниел Крэйг.

14 сентября встречайте интригующий хоррор Даррена Аронофски «мама!», обещают очень страшное кино с Дженнифер Лоуренс и Хавьером Бардемом.

Любителям посмеяться, рекомендуем сходить на российскую комедию «Напарник». Картина расскажет о майоре полиции, который после смерти переселяется в тело маленького ребенка.

С 21 сентября смотрите «Kingsman: Золотое кольцо» - агенты секретной службы в лице Тэрона Эджертона и воскресшего Колина Ферта переезжают из Лондона в США, где их ждет схватка со злодейкой мирового уровня.

Маленьким и большим поклонникам Lego стоит посмотреть новый мультфильм «ЛЕГО Ниндзяго Фильм», по сюжету шестеро подростков-смельчаков должны одолеть самого Злодейского Злодея. Это вам не шутки.

Оно
Оно
ужасы, триллер 2017, США
7.0
Уотергейт. Крушение Белого дома
Уотергейт. Крушение Белого дома
триллер, исторический, биография 2017, США
6.0
мама!
мама!
драма, триллер, ужасы 2017, США
6.0
Крым
Крым
драма 2017, Россия
7.0
Напарник
Напарник
комедия, приключения 2017, Россия
6.0
Kingsman: Золотое кольцо
Kingsman: Золотое кольцо
боевик, криминал, приключения 2017, США
7.0
ЛЕГО Ниндзяго Фильм
ЛЕГО Ниндзяго Фильм
анимация, комедия, приключения 2017, США / Дания
6.0
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