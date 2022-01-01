Что посмотреть в сентябре?

Ну вот и осень, друзья! Но даже самые дождливые и пасмурные дни не испортят настроение истинным киноманам!

С 31 августа в кино - «Гоголь. Начало», мистическая драма о русском писателе, который отправляется расследовать таинственное происшествие в село Диканька.

7 сентября в прокат выходит экранизация Стивена Кинга «Оно», детям из американского городка предстоит столкнуться с древним злом в обличье клоуна.

С 7 сентября не пропустите криминальную комедию «Удача Логана», в главной роли Джеймс Бонд - Дэниел Крэйг.

14 сентября встречайте интригующий хоррор Даррена Аронофски «мама!», обещают очень страшное кино с Дженнифер Лоуренс и Хавьером Бардемом.

Любителям посмеяться, рекомендуем сходить на российскую комедию «Напарник». Картина расскажет о майоре полиции, который после смерти переселяется в тело маленького ребенка.

С 21 сентября смотрите «Kingsman: Золотое кольцо» - агенты секретной службы в лице Тэрона Эджертона и воскресшего Колина Ферта переезжают из Лондона в США, где их ждет схватка со злодейкой мирового уровня.

Маленьким и большим поклонникам Lego стоит посмотреть новый мультфильм «ЛЕГО Ниндзяго Фильм», по сюжету шестеро подростков-смельчаков должны одолеть самого Злодейского Злодея. Это вам не шутки.