Поклонников исторического жанра в 2017 году ждет множество по-настоящему интересных новинок, охватывающих самые разные эпохи – от средневековой Руси до Второй мировой войны. Историческими драмами и байопиками нас порадует не только Голливуд, но и отечественный кинематограф – в 2017 году самыми ожидаемыми кинопремьерами стали нашумевшие российские картины «Рай» и «Матильда». Киноафиша.info представляет список лучших российских и голливудских исторических фильмов 2017 года – в нашем топе нашлось место как уже вышедшим фильмам, так и новинкам, премьера которых в кинотеатрах пока не состоялась.

Рай

Дата премьеры в России: 19 января 2017

В главных ролях: Юлия Высоцкая, Кристиан Клаус, Филипп Дюкен, Виктор Сухоруков, Питер Куртин, Якоб Диль, Вера Воронкова

Пожалуй, одной из самых нашумевших премьер 2017 года в отечественном кинематографе, картине «Рай» Андрея Кончаловского многие прочили номинацию на «Оскар» 2017 в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Историческая драма построена на трех отдельных сюжетных линиях, посвященных трем разным героям - русской эмигрантке Ольге, французу-коллаборационисту Жюлю и немцу Хельмуту, высокопоставленному офицеру СС. Ольга знакомится с Жюлем при трагических обстоятельствах – он ведет дело женщины, арестованной за попытку спрятать от нацистской облавы еврейских детей. Несмотря на симпатию, Жюль не в силах помочь Ольге, которая оказывается в концлагере – и встречает Хельмута, который когда-то в прошлом был безнадежно влюблен в неё. В свете неминуемого поражения нацистов Хельмут решает спасти Ольгу из концлагеря и бежать с ней в Южную Америку – однако Ольга, пережившая практически непосильные утраты, осознает, что ее представление о рае изменилось.

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Молчание

Дата премьеры в России: 26 января 2017

В главных ролях: Адам Драйвер, Лиам Нисон, Эндрю Гарфилд, Киран Хайндс, Таданобу Асано, Синья Цукамото, Нана Комацу, Рё Касэ, Мичи Ито, Хироюки Танака

Еще один потенциальный претендент на «Оскар» 2017, драма «Молчание» от культового режиссера Мартина Скорсезе объединила ряд звездных имен и необычную идею. Фильм поставлен по одноименному роману японского классика Сюсаку Эндо и рассказывает о двух португальских монахах-иезуитах (Адам Драйвер и Эндрю Гарфилд), которые отправляются в Японию на поиски своего наставника (Лиам Нисон).

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Рождение нации

Дата премьеры в России: 6 апреля 2017

В главных ролях: Арми Хаммер, Джеки Эрл Хейли, Эйджа Наоми Кинг, Гэбриэл Юнион, Пенелопа Энн Миллер, Марк Бун Джуниор, Нэйт Паркер, Онжаню Эллис, Роджер Гуэнвёр Смит, Колман Доминго

Историческая драма, действие которой разворачивается в рабовладельческую эпоху в США, наконец-то добралась до российского проката. «Рождение нации» рассказывает о чернокожем рабе-проповеднике Нэйте Тернере, который, уверовав в солнечное затмение как в знак свыше, организовал восстание, в 1831 году потрясшее рабовладельческую Америку. События, показанные в фильме, абсолютно реальны: восстание рабов под предводительством Нэйта Тернера длилось всего три дня, с 21 по 23 августа 1831 года, и привело к гибели не менее сотни участников восстания и 60 белых. Сам Тернер как предводитель восстания был казнен в ноябре того же года.

Трейлер:

Время первых

Дата премьеры в России: 12 апреля 2017

В главных ролях: Евгений Миронов, Константин Хабенский, Александра Урсуляк, Елена Панова, Артем Быстров, Марта Тимофеева

Историческая драма о космической гонке СССР от продюсера Тимура Бекмамбетова, «Время первых» объединяет множество отечественных звезд (главные роли в фильме исполнили Евгений Миронов и Константин Хабенский) с увлекательным сюжетом. События в фильме разворачиваются в течение всего лишь одного дня - 18 марта 1965 года, вокруг выхода космонавта Алексея Леонова в открытый космос, события, которое превращается в сложнейшее испытание для самого Леонова и его напарника Павла Беляева. «Время первых» - одна из самых масштабных отечественных постановок на сегодняшний день: так, например, специально для съемок картины были построены три полноразмерных макета космического корабля «Восход-2», полностью оснащенных в соответствии с историческими реалиями.

Трейлер:

Легенда о Коловрате

Дата премьеры в России: 13 апреля 2017

В главных ролях: Илья Малаков, Полина Чернышова, Алексей Серебряков, Александр Ильин мл., Игорь Савочкин, Тимофей Трибунцев, Александр Цой, Юлия Хлынина, Андрей Бурковский, Виктор Проскурин

Еще одна историческая драма отечественного производства, «Легенда о Коловрате» представляет собой биографическую ленту о реально существовавшем историческом персонаже, Евпатии Коловрате, рязанском воеводе, который со своей дружиной бросил вызов татаро-монгольскому игу и хану Золотой орды Батыю. Главную роль в фильме сыграл Илья Малаков, все свои трюки в образе Евпатия Коловрата сумевший выполнить без дублера.

Трейлер:

Жена смотрителя зоопарка

Дата премьеры в России: 27 апреля 2017

В главных ролях: Джессика Честейн, Йохан Хелденберг, Даниэль Брюль, Майкл МакЭлхаттон, Иддо Голдберг, Горан Костич, Шира Хаас, Анна Руст, Брайан Каспе

Еще одна основанная на реальных событиях историческая драма, «Жена смотрителя зоопарка» с Джессикой Честейн в главной роли повествует о реально существовавшей паре смотрителей зоопарка в оккупированной фашистами Польше, которые в опустевших клетках зоопарка прячут от преследования нацистов сотни евреев.

Дублированный трейлер:

Дюнкерк

Дата премьеры в России: 20 июля 2017

В главных ролях: Том Харди, Марк Райлэнс, Кеннет Брана, Киллиан Мёрфи, Фьён Уайтхед, Анейрин Барнард, Гарри Стайлс, Джеймс Д’Арси, Джек Лауден, Барри Кеоган

Пожалуй, самой ожидаемой кино премьерой в жанре исторических фильмов станет новая работа знаменитого режиссера Кристофера Нолана («Темный рыцарь», «Начало», «Интерстеллар»). «Дюнкерк» - первая в карьере Нолана картина в жанре военно-исторической драмы, в основу которой легли реальные события: в фильме будет показана история отступления британских и французских солдат из французского города Дюнкерк, в мае 1940 года, когда более чем 300 тысяч человек были окружены немецкими войсками. К «ветеранам» фильмов Нолана, которые сотрудничают с режиссером постоянно (Том Харди, Киллиан Мерфи), присоединились интересные новички в лице обладателя «Оскара» Марка Райлэнса и певца Гарри Стайлса. Главная же роль досталась молодому и относительно малоизвестному актеру Анейрину Барнарду.

Дублированный трейлер на русском языке:

Матильда

Дата премьеры в России: 25 октября 2017

В главных ролях: Ларс Айдингер, Луиза Вольфрам, Ингеборга Дапкунайте, Данила Козловский, Евгений Миронов, Григорий Добрыгин, Галина Тюнина, Виталий Коваленко, Виталий Кищенко, Томас Остермайер

Пожалуй, самой скандальной кинопремьерой 2017 года в жанре исторических фильмов станет нашумевшая «Матильда» - историческая драма с такими звездами отечественного кинематографа, как Ингеборга Дапкунайте, Данила Козловский, Евгений Миронов. «Матильда» посвящена истории балерины Матильды Кшесинской и ее роману с последним русским императором Николаем II, разворачивающемуся на фоне событий, сотрясающих основы Российской империи.

Официальный трейлер: