Любителей погадать, есть ли жизнь на Марсе и как именно появилась наша планета, в 2017 году ждет несколько по-настоящему интересных кинопремьер. Фильмами про космос и инопланетян нас порадовали не только Голливуд, но и отечественный кинематограф – чего стоит хотя бы долгожданное «Притяжение» Федора Бондарчука или «Время первых». Киноафиша.info представляет список лучших российских и голливудских фильмов про космос и инопланетян 2017 года – в нашем топе нашлось место как уже вышедшим фильмам, так и новинкам, премьера которых в кинотеатрах пока не состоялась.

Время первых

Дата премьеры в России: 12 апреля 2017

В главных ролях: Евгений Миронов, Константин Хабенский, Александра Урсуляк, Елена Панова, Артем Быстров, Марта Тимофеева

Историческая драма о космической гонке СССР от продюсера Тимура Бекмамбетова, «Время первых» объединяет множество отечественных звезд (главные роли в фильме исполнили Евгений Миронов и Константин Хабенский) с увлекательным сюжетом. События в фильме разворачиваются в течение всего лишь одного дня - 18 марта 1965 года, вокруг выхода космонавта Алексея Леонова в открытый космос, события, которое превращается в сложнейшее испытание для самого Леонова и его напарника Павла Беляева. «Время первых» - одна из самых масштабных отечественных постановок на сегодняшний день: так, например, специально для съемок картины были построены три полноразмерных макета космического корабля «Восход-2», полностью оснащенных в соответствии с историческими реалиями.

Трейлер:

Чужой: Завет

Дата премьеры в России: 18 марта 2017

В главных ролях: Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстон, Билли Крудап, Дэнни МакБрайд, Нуми Рапас, Демиан Бишир, Кармен Эджого, Эми Саймец, Джусси Смоллетт, Калли Эрнандес, Александр Инглэнд, Натаниель Дин, Джеймс Франко

Самая ожидаемая кино премьера года в жанре фантастических триллеров, «Чужой: Завет» Ридли Скотта продолжает историю Чужих, являясь одновременно сиквелом «Прометея» с Майклом Фассбендером и Нуми Рапас – и прямым приквелом «Чужого». «Чужой: Завет» рассказывает историю экипажа космического корабля «Завет», который прибывает на затерянную в глубинах галактики планету и начинает ее исследовать, знакомясь сначала с андроидом Дэвидом, выжившим после краха экспедиции «Прометея», а затем – с куда более жуткими обитателями нового мира.

Дублированный трейлер на русском языке:

Валериан и Город тысячи планет

Дата премьеры в России: 20 июля 2017

В главных ролях: Дэйн ДеХаан, Кара Делевинь, Итан Хоук, Джон Гудман, Рутгер Хауэр, Клайв Оуэн, Рианна

На волне популярности супергеройских блокбастеров в Голливуде знаменитый кинорежиссер Люк Бессон («Такси», «Пятый элемент») тоже решил подключиться к тренду экранизации комиксов – и снял «Валериан и Город тысячи планет» по серии французских комиксов. На главные роли приглашены супермодель Кара Делевинь, уже блеснувшая в «Отряде самоубийц», и актер Дэйн ДеХаан. «Валериан и Город тысячи планет» рассказывает о парочке космических спецагентов, Валериане и Лорелин, которые по долгу службы отправляются с новой миссией на планету Альфа, межгалактическое образование, где живут тысячи обитателей различных миров со всех уголков галактики – и где затаились силы, угрожающие будущему человечества.

Дублированный трейлер на русском языке:

Живое

Дата премьеры в России: 23 марта 2017

В главных ролях: Райан Рейнольдс, Джейк Джилленхол, Ребекка Фергюсон, Ольга Дыховичная, Хироюки Санада, Эрион Бакаре

Объединяя «Чужого» с «Гравитацией», триллер «Живое» рассказывает уже давно знакомую поклонникам хорроров историю о том, к чему приводит исследование космоса и инопланетных организмов. Героям «Живого», находящимся на международной космической станции, удается получить первые доказательства того, что на Марсе действительно есть жизнь – вот только эта форма жизни оказывается не только более разумной, чем ожидалось, но и куда более враждебно настроенной по отношению к человечеству. «Живое» порадует зрителей блестящим актерским составом (дуэт Райана Рейнольдса и Джейка Джилленхола «вытаскивает» в общем-то вторичный сюжет) и не менее блестящим дуэтом сценаристов – над созданием «Живого» работали авторы нашумевшего «Дэдпула».

Дублированный трейлер на русском языке:

Частица Бога

Дата премьеры в России: 26 октября 2017

В главных ролях: Гугу Эмбата-Ро, Элизабет Дебики, Даниэль Брюль, Крис О’Дауд, Аксель Хенни, Чжан Цзыи, Дэвид Ойелоуо, Джон Ортис

Третий по счету фильм киновселенной «Кловерфилд» Дж. Дж. Абрамса, фантастический триллер «Частица Бога» разительно отличается – с точки зрения сюжета и идеи, которая легла в основу фильма – от десятков других «космических» драм. В центре сюжета «Частицы Бога» - группа ученых, которая раскрывает теорию появления так называемых «частиц бога», которая, в свою очередь, проливает свет на загадку появления жизни на Земле. Для изучения «частиц бога» была построена станция – однако в сложнейшем механизме была допущена ошибка, и очередной эксперимент с таинственными частицами привел к глобальной катастрофе.

Притяжение

Дата премьеры в России: 26 января 2017

Актеры: Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Олег Меньшиков, Риналь Мухаметов, Евгений Сангаджиев, Алексей Маслодудов, Евгений Михеев, Никита Кукушкин

Федор Бондарчук, поставивший «Притяжение» в жанре фантастической мелодрамы, сумел установить очередной рекорд в своей карьере - фильм, вышедший в январе 2017 года, заработал в прокате свыше миллиарда рублей. События в «Притяжении» разворачиваются на фоне обычного спального района Москвы, куда падает неопознанный объект, навсегда меняя представление людей о том, кого считать своим, а кого - чужим. Чем обернется это испытание? Концом нашей цивилизации? Или шансом узнать что-то новое о нас самих?

Трейлер:

Звездные войны: Последние джедаи

Дата премьеры в России: 14 декабря 2017

В главных ролях: Дэйзи Ридли, Донал Глисон, Адам Драйвер, Оскар Айзек, Гвендолин Кристи, Харрисон Форд, Марк Хэмилл, Бенисио Дель Торо, Кэрри Фишер, Джон Бойега

Под занавес 2017 года студия Disney, которая уже пообещала выпускать фильмы по «Звездным войнам» аж до 2034 года, представит долгожданный VIII эпизод саги под названием «Звездные войны: Последние джедаи». Центральной героиней вновь окажется Рей, сделавшая свои первые шаги в новый захватывающий мир в «Пробуждении силы», компанию ей вновь составят Финн (Джон Бойега), По (Оскар Айзек) и Люк Скайуокер (Марк Хэмилл).