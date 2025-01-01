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Что смотреть в кино в мае?

Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого мая!

Любви не бывает?
Любви не бывает?
мелодрама, комедия 2024, Россия
6.0
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Как я встретил ее маму
Как я встретил ее маму
комедия 2023, Россия
6.0
Билеты
Майор Гром: Игра
Майор Гром: Игра
боевик, приключения 2024, Россия
7.0
Билеты
Всемирный потоп
Всемирный потоп
драма, триллер 2023, Великобритания
4.0
Билеты
Реальная история Уиннер
Реальная история Уиннер
драма 2023, США
7.0
Билеты
Память
Память
драма 2023, Мексика / Великобритания / США
6.0
Билеты
Шпион на всю голову
Шпион на всю голову
боевик, триллер, драма, комедия 2023, США
4.0
Билеты
Приговор
Приговор
триллер 2024, Казахстан
8.0
Билеты
Пацан против всех
Пацан против всех
боевик 2023, США / Германия / ЮАР
6.0
Билеты
Я не киллер
Я не киллер
боевик, комедия 2023, США
6.0
Билеты
Огненный лис
Огненный лис
семейный, приключения, документальный 2024, Россия
8.0
Билеты
Винни Пух: Кровь и мёд 2
Винни Пух: Кровь и мёд 2
ужасы 2024, Великобритания
5.0
Билеты
Манюня: Приключения в Москве
Манюня: Приключения в Москве
комедия 2024, Россия
6.0
Билеты
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