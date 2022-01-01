Благодаря не уменьшающейся популярности супергеройских блокбастеров ежегодно крупнейшие киностудии Голливуда радуют нас все новыми фильмами этого жанра, но 2018 год для супергероев станет во многом рекордным – а для поклонников комиксов бесконечно интересным. В 2018 году мы поприветствуем в стане супергероев Тома Харди в «Веноме», наконец-то дождемся воссоединения героев Marvel в «Мстителях: Война бесконечности» в грандиозном сражении с Таносом, познакомимся с новыми мутантами в очередной главе франшизы «Люди Икс». «Киноафиша» рассказывает о самых интересных супергеройских блокбастерах, премьера которых состоится в 2018 году.

Черная пантера

«Супергеройский» сезон в 2018 году стартует с «Черной пантеры» - «сольника» про новичка киновселенной Marvel в исполнении Чедвика Боузмана, с которым зрителей познакомили в «Первом Мстителе: Противостояние» (2016). События в «Черной пантере» станут прямым продолжением «Противостояния» - лишившись отца, молодой король Ваканды возвращается в свою страну и сталкивается с новыми врагами, претендующими на престол. «Черная пантера» собрала, пожалуй, всех самых известных на сегодняшний день темнокожих актеров – от того же Чедвика Боузмана до Данай Гурира, Люпиты Нионго, Майкла Б. Джордана. Компанию им составят уже знакомые поклонникам киновселенной Marvel по второстепенным ролям Мартин Фриман и Энди Серкис.

Мстители: Война бесконечности

Безусловно, один из самых громких проектов 2018 года, о котором наверняка наслышаны даже те, кто к поклонникам жанра супергероики себя не причисляет никоим образом. Грандиозный, масштабный, эпический – такими словами описывают «Мстителей: Война бесконечности» звезды Marvel, «непосредственные участники событий». Практически рекордных размеров бюджет в несколько сотен миллионов долларов, рекордных размеров звездный каст, 10 лет предыстории – «Мстители: Война бесконечности» подытожат декаду существования киновселенной Marvel и объединят два десятка супергероев Земли в невероятном, захватывающем дух сражении с суперзлодеем Таносом.

Дэдпул 2

Одна из самых долгожданных новинок проката 2018 года – сиквел нашумевшего «Дэдпула», самого нестандартного супергеройского боевика из всех, что выходили на экраны за последние несколько лет. Болтливому наемнику Дэдпулу (Райан Рейнольдс) вновь предстоит противостоять опасным врагам, и на этот раз в подручных у него окажутся два новых героя, уже знакомых поклонникам оригинальных комиксов – Кейбл в исполнении замечательного актера Джоша Бролина и Домино, роль которой сыграла Зази Битц. Постановкой картины занимается новичок франшизы – режиссер Дэвид Литч, до этого снявший боевики «Джон Уик» и «Взрывная блондинка», так что можно быть уверенными, что «Дэдпул 2» снова порадует зрителей шикарными боевыми сценами.

Новые мутанты

Хотя крупнейшие студии вот уже почти десятилетие один за другим выпускают супергеройские блокбастеры практически без остановки, популярность этого жанра не уменьшается. Студия 20th Century Fox, однако, идет впереди конкурентов и уже ищет новые способы привлечь интерес к супергеройскому жанру – и продемонстрирует это в «Новых мутантах». Очередная часть франшизы «Люди Икс» описывается создателями как комбинация молодежной мелодрамы и фильма ужасов, так что знакомство с новыми мутантами обещает быть как минимум нестандартным. О том, что «Новые мутанты» будут куда больше похожими на фильм ужасов, нежели на классический супергеройский боевик, явно говорит и сюжет, в центре которого – пять мутантов-подростков, запертых против своей воли на секретном объекте и вынужденных столкнуться с собственными разрушительными способностями и с тёмным прошлым.

Веном

Фото со съемок

Еще одна новинка супергеройского жанра и, пожалуй, самый неоднозначный представитель категории супергеройских боевиков – «Веном», «сольная инициатива» студии Sony Pictures, которая в 2017 году успешно поработала с Marvel над новым «Человеком-пауком». На этот раз у Sony в распоряжении не будет героев киновселенной Marvel, но звезд в касте все равно более чем достаточно: роль супергероя Венома/Эдди Брока примерит Том Харди, а компанию ему составят Риз Ахмед, Мишель Уильямс и Дженни Слейт. Постановкой истории о происхождении Венома, отлично знакомого поклонникам комиксов о Человеке-пауке, занимается талантливый режиссер Рубен Фляйшер, до этого снявший зомби-комедию «Добро пожаловать в Zомбилэнд». Учитывая бэкграунд режиссера, звездный состав и «взрослый» рейтинг R, в результате должно получиться нечто как минимум неординарное.

Люди Икс: Темный феникс

Один из самых ожидаемых фильм года в категории супергеройских блокбастеров – новая глава истории о мутантах, «Люди Икс: Темный феникс», в которой к своим ролям вновь вернулась звездная троица в лице Дженнифер Лоуренс, Майкла Фассбендера и Джеймса МакЭвоя. Помимо множества уже знакомых героев в исполнении Эвана Питерса, Софи Тернер и других юных звезд, в фильме блеснет Джессика Честейн – причем талантливой актрисе досталась интереснейшая задача «поработать» злодейкой. В центре сюжета окажется Джин Грей (Софи Тернер), потрясающие сверхспособности которой приводят к ее превращению в опаснейшее существо – Темного феникса. Людям Икс предстоит решить, стоит ли одна жизнь потенциальной гибели всего человечества.

Аквамен

Еще одна громкая новинка 2018 года от студии Warner Bros. наконец-то раскроет во всей красе одного из самых обаятельных супергероев киновселенной DCEU: «сольник» об Аквамене будет посвящен становлению героя Джейсона Момоа и к тому же, по традиции, объединит звездный каст. Компанию Момоа, который после «Лиги справедливости» вновь вернется к роли Аквамена, составят такие голливудские звезды, как Эмбер Херд и Николь Кидман, для которой «Аквамен», кстати, станет дебютом в жанре супергеройского кино.

Человек-муравей и Оса

Еще один фильм от студии Marvel 2018 года, «Человек-муравей и Оса» расскажет зрителям о новых приключениях самого маленького (но, конечно, отнюдь не самого бесполезного!) супергероя в мире. К сиквелу присоединились новые звезды – Мишель Пфайффер и Лоуренс Фишберн, звезда «Матрицы», а Эванджелин Лилли наконец-то примерит супергеройский костюм Осы из оригинальных комиксов.

Суперсемейка 2

Единственный представитель категории фильмов о супергероях, который гарантированно понравится самым маленьким зрителям. Больше десяти лет члены Суперсемейки отсутствовали на большом экране, и вот теперь, спустя более чем 13 лет после выхода первой части, знакомые герои возвращаются в «Суперсемейке 2». За прошедшее время многое изменилось: теперь главе семейства предстоит примерить роль отца-домохозяйки, в то время как его верная супруга, Хелен, отправится применять свои супергеройские способности на практике и спасать мир.