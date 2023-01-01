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Скоро в прокате "МУЛЬТ в кино. Выпуск №163"
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Подборки фильмов в прокате
Что смотреть в кино в декабре?
Что смотреть в кино в декабре?
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого декабря!
Ёлки 10
комедия
2023, Россия
0.0
Билеты
Мальчик и птица
анимация, аниме
2023, Япония
7.0
Билеты
Кентервильское привидение
анимация, комедия
2022, Канада / Великобритания
0.0
Билеты
Гномы. Новогодний беспредел
ужасы
2023, Норвегия
0.0
Билеты
Манюня: Новогодние приключения
комедия, приключения, семейный
2023, Россия
0.0
Билеты
Новогодний шеф
комедия
2023, Россия
0.0
Билеты
Честный развод. Бенефис
комедия
2023, Россия
0.0
Билеты
Феррари
драма, биография, исторический
2023, США
7.0
Билеты
Джестер
ужасы
2023, США
0.0
Билеты
Крик. Ночь перед Рождеством
комедия, ужасы, детектив
2023, США
0.0
Билеты
Три богатыря и Пуп Земли
анимация, приключения, семейный
2023, Россия
0.0
Билеты
Великолепная пятерка
анимация, семейный
2023, Россия
0.0
Билеты
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