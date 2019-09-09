Во 2 сезоне 18 серии сериала «Жестокий Стамбул» ярость Агаха не знает границ: даже изгнание Шениз из особняка не помогает умерить его гнев. Дамла не верит, что ее мать способна на подлости, в которых ее обвиняют, и хочет поговорить с ней напрямую.