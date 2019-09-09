Во 2 сезоне 7 серии сериала «Жестокий Стамбул» терзаемая незнанием Джемре пытается выяснить, куда и зачем был отправлен Недим. Вскоре девушке предстоит пережить еще одно испытание: она узнает, что Дженк принял решение развестись с ней.