Во 2 сезоне 7 серии сериала «Жестокий Стамбул» терзаемая незнанием Джемре пытается выяснить, куда и зачем был отправлен Недим. Вскоре девушке предстоит пережить еще одно испытание: она узнает, что Дженк принял решение развестись с ней.
Related video
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости
Авторизация по e-mail