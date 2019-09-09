Во 2 сезоне 20 серии сериала «Жестокий Стамбул» только благодаря Шениз Недим выходит из зала суда свободным человеком. Случайным образом Джемре попадают в руки результаты ДНК-анализа Недима и Дженка, подтверждающие, что молодые люди — братья.
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