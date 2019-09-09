Во 2 сезоне 11 серии сериала «Жестокий Стамбул» никто в особняке не ожидал увидеть Джерен и Недима вместе. Молодой человек заявляет, что дом принадлежит ему, и требует немедленного выселения Дженка, для которого это становится последней каплей.
Related video
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности
Авторизация по e-mail