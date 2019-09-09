Во 2 сезоне 11 серии сериала «Жестокий Стамбул» никто в особняке не ожидал увидеть Джерен и Недима вместе. Молодой человек заявляет, что дом принадлежит ему, и требует немедленного выселения Дженка, для которого это становится последней каплей.