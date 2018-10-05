В 5 сезоне 2 серии сериала «Нация Z» Док, Лилли и 10К пытаются обосноваться в местечке под названием Альтура, которое кажется им безопасным. Там они видят исчезнувших людей, среди которых доктор Сун Мей и Гражданин Зет. Зомби здесь тоже есть.
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