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Киноафиша Сериалы Нация Z Сезоны Сезон 5 Серия 2

Нация Z 2014 - 2018 2 серия 5 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Нация Z»
Добро пожаловать в Новый Апокалипсис
Сезон 5 / Серия 1 5 октября 2018
Новая жизнь
Сезон 5 / Серия 2 12 октября 2018
Побег из Альтуры
Сезон 5 / Серия 3 19 октября 2018
Пасифика
Сезон 5 / Серия 4 26 октября 2018
Убивая все книги
Сезон 5 / Серия 5 2 ноября 2018
Лимб
Сезон 5 / Серия 6 9 ноября 2018
История Дока под кайфом
Сезон 5 / Серия 7 16 ноября 2018
Центральный район
Сезон 5 / Серия 8 23 ноября 2018
Хранители воды
Сезон 5 / Серия 9 30 ноября 2018
Мое состояние
Сезон 5 / Серия 10 7 декабря 2018
Хакервиль
Сезон 5 / Серия 11 14 декабря 2018
Любой ценой
Сезон 5 / Серия 12 21 декабря 2018
Конец всему
Сезон 5 / Серия 13 28 декабря 2018
О чем cерия

В 5 сезоне 2 серии сериала «Нация Z» Док, Лилли и 10К пытаются обосноваться в местечке под названием Альтура, которое кажется им безопасным. Там они видят исчезнувших людей, среди которых доктор Сун Мей и Гражданин Зет. Зомби здесь тоже есть.

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