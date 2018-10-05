В 5 сезоне 12 серии сериала «Нация Z» Роберта, Джорджия и Гражданин Зет возвращаются в Алтуру, чтобы помещать Эстесу захватить полную власть в Новомерике. Женщины оказываются в заложницах. Доктору Сан Мей удается отыскать вакцину от зомби.
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