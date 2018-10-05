В 5 сезоне 13 серии сериала «Нация Z» Эдди и Мерфи обманным путем выманили из Алтуры военных. Город остается без защиты, и они спокойно проходят в него вместе с говорящими зомби. Эстес запутался в собственных интригах и едва ли не загубил все дело.
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