В 3 сезоне 8 серии сериала «Нация Z» Док и 10К находят остальных членов группы. 10К сообщает Роберте, что на данный момент делает Мерфи, а также какую популярность он приобрел у людей. Кроме того, он рассказывает, где Мерфи держит Люси.
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