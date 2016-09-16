В 3 сезоне 8 серии сериала «Нация Z» Док и 10К находят остальных членов группы. 10К сообщает Роберте, что на данный момент делает Мерфи, а также какую популярность он приобрел у людей. Кроме того, он рассказывает, где Мерфи держит Люси.