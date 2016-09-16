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Киноафиша Сериалы Нация Z Сезоны Сезон 3 Серия 6

Нация Z 2014 - 2018 6 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Нация Z»
Нет пощады
Сезон 3 / Серия 1 16 сентября 2016
Новая миссия
Сезон 3 / Серия 2 23 сентября 2016
Чудо Мерфи
Сезон 3 / Серия 3 30 сентября 2016
Cкорпион и красная рука
Сезон 3 / Серия 4 7 октября 2016
Маленькая рыжая и волчица
Сезон 3 / Серия 5 14 октября 2016
Док пролетел над гнездом кукушки
Сезон 3 / Серия 6 21 октября 2016
Добро пожаловать в Мерфитаун
Сезон 3 / Серия 7 28 октября 2016
День выборов
Сезон 3 / Серия 8 4 ноября 2016
Сердце тьмы
Сезон 3 / Серия 9 11 ноября 2016
Они так быстро взрослеют
Сезон 3 / Серия 10 18 ноября 2016
Ангелы Дока
Сезон 3 / Серия 11 25 ноября 2016
Осада Мерфитауна
Сезон 3 / Серия 12 2 декабря 2016
Поединок
Сезон 3 / Серия 13 9 декабря 2016
В конце концов все умирают
Сезон 3 / Серия 14 16 декабря 2016
В конце концов все умирают
Сезон 3 / Серия 15 16 декабря 2016
О чем cерия

В 3 сезоне 6 серии сериала «Нация Z» 10К ранен. Он хочет спастись от Чаффина, который следует за ним по пятам. Этот человек предан Мерфи, а также является самым быстрым и опасным монстром, в котором сочетается зомби, человек и хищный зверь.

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