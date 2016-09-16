В 3 сезоне 6 серии сериала «Нация Z» 10К ранен. Он хочет спастись от Чаффина, который следует за ним по пятам. Этот человек предан Мерфи, а также является самым быстрым и опасным монстром, в котором сочетается зомби, человек и хищный зверь.
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