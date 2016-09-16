В 3 сезоне 10 серии сериала «Нация Z» Роберта осознает, что отныне одержать победу над Мерфи уже не так-то легко. Она принимает решение отыскать тех, кто готов оказать ей содействие и вытащить Мерфи из убежища, где он скрывается все это время.