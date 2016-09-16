В 3 сезоне 14 серии сериала «Нация Z» Эдди хватает Человека. Между ними завязывается жестокая борьба, после которой Эдди удается забрать Люси. Однако Человек не готов отпустить так легко. Люси кочует от одного героя к другому некоторое время.