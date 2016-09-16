В 3 сезоне 13 серии сериала «Нация Z» Роберте, Сун Мей и их сторонникам удается попасть в убежище Мерфи и произвести там фурор. 10К встречает брата, который копирует его и зовет себя 5К. Все краснорукие гибнут, но Роберте удается схватить Мерфи.