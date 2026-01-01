Оповещения от Киноафиши
Нация Z Места съёмок

Места и даты съемок сериала Нация Z

Основные места съемок сериала Нация Z

  • Спокан, штат Вашингтон, США
  • Индекс, штат Вашингтон, США
  • Либерти-Лейк, штат Вашингтон, США
  • Медикал-Лейк, штат Вашингтон, США
  • Государственный парк Риверсайд, Спокан, штат Вашингтон, США
  • Эверетт, штат Вашингтон, США
  • Спокейн-Вэлли, штат Вашингтон, США
  • Университет Восточного Вашингтона, Чейни, штат Вашингтон, США
  • Eastern State Hospital — Медикал-Лейк, штат Вашингтон, США
  • Спрейг, штат Вашингтон, США
  • Вашингтон, США
  • Чейни, штат Вашингтон, США
  • USS «Тернер Джой», Бремертон, штат Вашингтон, США

Где снимали известные сцены

различные внешние локации и интерьерные декорации
Бывший завод Kaiser Aluminum (Mead Works), Хоторн-роуд, Спокан, штат Вашингтон, США
различные внешние локации и интерьерные декорации
Бывшая компания R.A. Hanson — 2425 E. Magnesium Rd., Спокан, штат Вашингтон, США
США
США
США
США
