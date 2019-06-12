В 6 сезоне 4 серии сериала «Юная», пока Келси пытается понять, кто финансирует Зейна, Лиза подозревает, что Чарльз открыл новую издательскую компанию втайне от нее. Тем временем «Меркьюри» уводит у «Миллениала» уже второго хорошего автора.
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