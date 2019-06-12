В 6 сезоне 11 серии сериала «Юная» Келси с достоинством принимает свое понижение, а Лорен пытается спасти ее репутацию. Лиза пишет Джошу письмо, чтобы навсегда распрощаться с чувствами к нему и построить серьезные отношения с Чарльзом.
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