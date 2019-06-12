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Киноафиша Сериалы Юная Сезоны Сезон 6 Серия 11

Юная 2015 11 серия 6 сезон

7.5 Оцените
10 голосов
Все серии 6 сезона «Юная»
Знаменательный день
Сезон 6 / Серия 1 12 июня 2019
Вровень с любовью
Сезон 6 / Серия 2 19 июня 2019
Особая подозрительность
Сезон 6 / Серия 3 26 июня 2019
Комок внутри
Сезон 6 / Серия 4 10 июля 2019
Жесткая конкуренция
Сезон 6 / Серия 5 17 июля 2019
Она написала слияние
Сезон 6 / Серия 6 24 июля 2019
Выгодные друзья
Сезон 6 / Серия 7 31 июля 2019
Дебютантка
Сезон 6 / Серия 8 7 августа 2019
Следующая топ-модель тысячелетия
Сезон 6 / Серия 9 14 августа 2019
Всё дело в деньгах, дорогая
Сезон 6 / Серия 10 21 августа 2019
В ожидании героини
Сезон 6 / Серия 11 28 августа 2019
Навсегда
Сезон 6 / Серия 12 4 сентября 2019
О чем cерия

В 6 сезоне 11 серии сериала «Юная» Келси с достоинством принимает свое понижение, а Лорен пытается спасти ее репутацию. Лиза пишет Джошу письмо, чтобы навсегда распрощаться с чувствами к нему и построить серьезные отношения с Чарльзом.

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