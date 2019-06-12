В 6 сезоне 12 серии сериала «Юная» Келси принимает решение уйти из издательства и быстро находит новую работу благодаря Куинн. Наконец, наступает время свадьбы Дианы и Энцо. На церемонии Чарльз неожиданно делает Лизе предложение руки и сердце.
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