В 5 сезоне 7 серии сериала «Юная», не в силах выбрать между двумя парнями, Келси продолжает встречаться и с Зейном, и с Джейком. А Лиза вынуждена отправиться с дочерью и бывшим мужем на рождественскую вечеринку, куда неожиданно приходит и Чарльз.
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