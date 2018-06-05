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Киноафиша Сериалы Юная Сезоны Сезон 5 Серия 7

Юная 2015 7 серия 5 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Юная»
#ЛизаТоже
Сезон 5 / Серия 1 5 июня 2018
Колоссальная проблема
Сезон 5 / Серия 2 12 июня 2018
Конец тура
Сезон 5 / Серия 3 19 июня 2018
Талантливый мистер Ридли
Сезон 5 / Серия 4 26 июня 2018
Большая маленькая Лиза
Сезон 5 / Серия 5 10 июля 2018
Секс, Лиза и рок-н-ролл
Сезон 5 / Серия 6 17 июля 2018
Рождественское чудо
Сезон 5 / Серия 7 24 июля 2018
Пузырь
Сезон 5 / Серия 8 31 июля 2018
Кричи, если ты возбужден
Сезон 5 / Серия 9 7 августа 2018
Запасной вариант
Сезон 5 / Серия 10 14 августа 2018
Мошенница
Сезон 5 / Серия 11 21 августа 2018
Муки обязательств
Сезон 5 / Серия 12 28 августа 2018
О чем cерия

В 5 сезоне 7 серии сериала «Юная», не в силах выбрать между двумя парнями, Келси продолжает встречаться и с Зейном, и с Джейком. А Лиза вынуждена отправиться с дочерью и бывшим мужем на рождественскую вечеринку, куда неожиданно приходит и Чарльз.

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