В 5 сезоне 11 серии сериала «Юная» Чарльз, Зейн, Диана, Лиза и Келси отправляются на важную для издательства книжную ярмарку во Франкфурте. Пока Чарльз ходит по встречам с инвесторами, Шерил предлагает Лизе перейти в ее издательство.
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